Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management (UBS AM) gibt heute die Lancierung ihres ersten aktiv verwalteten ETFs bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF ermöglicht Anlegern einen kosteneffizienten Zugang zu den am höchsten bewerteten Tranchen des CLO-Marktes und kombiniert die aktive Management-Kompetenz der Credit Investments Group von UBS AM mit der Größe ihres etablierten ETF-Angebots. ...

