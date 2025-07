EUR/USD gewinnt im asiatischen Handel am Dienstag bis auf fast 1,1745 und legt 0,30% am Tag zu. Die EU beeilt sich, diese Woche ein Handelsabkommen mit den USA abzuschließen. Die Wetten auf eine Zinssenkung der Fed schwinden aufgrund der stärkeren US-Beschäftigungsdaten für Juni. Das Paar EUR/USD zieht hier während der asiatischen Handelsstunden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...