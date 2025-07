FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lanxess von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 32 auf 25 Euro gesenkt. Eine schwache Nachfrage gefährde das Erreichen der Jahresziele, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das

zweite Quartal des Chemiekonzerns werde voraussichtlich schwächer sein als bislang erwartet./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005470405

