Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG



08.07.2025 / 15:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2025 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann, Bastian Brach

Kapsch bringt wieder PS auf die Straße



Die Kapsch TrafficCom AG ist ein weltweit tätiger Systemintegrator von Maut- und Verkehrsmanagementsystemen, die unter Verwendung überwiegend selbst entwickelter und hergestellter Hard- und Software wie Fahrzeuggeräten und straßenseitiger Infrastruktur errichtet und betrieben werden.



Die Märkte für Maut und Verkehrsmanagement wachsen durch die Notwendigkeit, das steigende Verkehrsvolumen zu steuern und zu kontrollieren und einen möglichst flüssigen und sicheren Verkehr zu gewährleisten. Instrumente hierfür sind unter anderem die komplette Beschränkung bestimmter Bereiche für manche Fahrzeugeo der die Erhebung von Gebühren für eben diese. Ergänzend tragen vollelektronische Mautsysteme zur Zeitersparnis bei der Erhebung sowie Verkehrsmanagementsysteme wie intelligente, adaptive Ampelsteuerungen zur Optimierung des Verkehrsflusses bei. Von dem Marktforschungsinstitut Grand View Research wird ein Marktwachstum fürdie beiden Bereiche von 7,7% pro Jahr bis 2030 prognostiziert. Kapsch dürfte insbesondere im Maut-Segment als Qualitätsanbieter eine führende Stellung einnehmen und sticht durch hohe Umsätze sowohl in Nord- und Lateinamerika als auch in Europa und damit einhergehender Kompetenz in den jeweils regional verbreiteten Technologien hervor.



Das Geschäftsmodell ist durch die Kombination aus Errichtung, langjährigen profitablen Betriebsverträgen und hochmargigem Komponentenverkauf geprägt. Herausforderungen der Vergangenheit veranlassten Restrukturierungen und eine Verschlankung der Organisation. Durch den relativ hohen Fixkostenanteil, dürfte ein zunehmendes Umsatzniveau auch wieder eine Rückkehr zu den historischen Margen im oberen einstelligen Bereich ermöglichen. Die Verschuldung konnte zuletzt mit den Hausbanken langfristig strukturiert werden und dürfte in den nächsten Jahren deutlich reduziert werden. Das wenig kapitalintensive Geschäftsmodell dürfte in den Folgejahren zu einer hohen Free Cashflow-Conversion führen.



Unser DCF-Modell sieht u.a. ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 4,5%(CAGR 2025/26 bis 2031/32) nach einem leichten Rückgang im laufenden Geschäftsjahr durch Wegfall eines Betreibervertrags und Entkonsolidierung eines Weiteren. Margenseitig erwarten wir einen sukzessiven Anstieg auf 6,1% bis 2031/32 und eine Terminal Value-Marge von 6,5%, woraus ein fairer Wert von 11,00 EUR pro Aktie resultiert.Die Übernahmeprämien enger Peer-Unternehmen in den letzten Jahren sprechen für weiteres Upside-Potential. Nachdem das EV/EBIT 2025/26 durch einen zu erwartenden Sonderertrag verzerrt ist, liegt es im Jahr 2026/27 bei attraktiven 11,7.



Fazit: Nach einer herausfordernden Phase durch Projektverzögerungen, negative Auswirkungen der Corona-Pandemie und wegfallende Großprojekte, ist Kapsch unseres Erachtens gut aufgestellt, um zukünftig als führendes Unternehmen auf bedeutenden Märkten profitabel zu agieren. Größere Risiken, die aus der Verschuldungssituation resultierten, wurden mit der langfristigen Neustrukturierung der Finanzierung von März 2025 reduziert und dürften mit der erwarteten Sonderzahlung im Rahmen der deutschen Pkw-Maut weiter verringert werden. Mittelfristig sehen wir die Kapsch TrafficCom auch wieder als Dividendentitel. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem DCF-basierten Kursziel von 11,00 EUR in unsere Coverage auf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com