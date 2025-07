Der US-Dollar legt zu, nachdem er während der asiatischen Handelsstunden auf 97,18 gefallen ist.US-Präsident Trump hat am Montag Briefe an 14 Länder verschickt und vor neuen "reziproken" Zöllen gewarnt, darunter Japan und Südkorea.Anhaltende fiskalische Bedenken und Erwartungen an Zinssenkungen der Fed belasten weiterhin die langfristige Perspektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...