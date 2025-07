Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA04018T3064 Argo Living Soils Corp. 08.07.2025 CA04021P1018 Argo Graphene Solutions Corp. 09.07.2025 Tausch 1:1

GB00BMBSCV12 Mast Energy Developments PLC 08.07.2025 GB00BNG90H86 Mast Energy Developments PLC 09.07.2025 Tausch 40:1

CA3820991097 Good Flour Corp., The 08.07.2025 CA45829F1009 Intellistake Technologies Corp. 09.07.2025 Tausch 1:1





