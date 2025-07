Die Federal Reserve (Fed) Bank of New York stellte in ihrer neuesten Umfrage zu den Verbrauchererwartungen fest, dass die Inflationserwartung für das kommende Jahr im Juni bei 3 % lag, nach 3,2 % im Mai.Wichtige Erkenntnisse"Die erwartete Inflation für die nächsten drei Jahre blieb im Juni unverändert bei 3 %.""Die erwartete Inflation für die nächsten ...

