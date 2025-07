Nach der starken Vorwoche stehen Solaraktien am Dienstag wieder unter Druck. US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck, dass Steuervorteile für Projekte mit grünen Energien bald auslaufen. An der Börse sorgt das wieder für Unsicherheit, SolarEdge, Enphase, First Solar und Co verlieren auf breiter Front rund fünf bis sieben Prozent an Wert.Trump hat eine neue Durchführungsverordnung erlassen, in der er das Finanzministerium dazu aufforderte, die Rücknahme von Subventionen für grüne Energien umzusetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...