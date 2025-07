Hitzewelle in Europa, Kältewelle in Argentinien - die Welt redet wieder über das Wetter. Bemerkenswert dabei: Der Klimawandel selbst scheint die Menschen nicht mehr so stark zu beschäftigen. Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Forsa zählen nur noch sieben Prozent der Deutschen das Klima zu einem der drei wichtigsten Themen. "Glücklicherweise schreitet der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland voran, unabhängig von den Aufmerksamkeits-Konjunkturen", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group SE. Photovoltaik bleibt in Deutschland auf dem Vormarsch. Im März ...

