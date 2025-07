(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.07.2025 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel und auch an der Wall Street überwiegend fest. In New York klettern Tesla, Rivian und Lucid. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 24.216 Punkte, gestützt von Commerzbank, Bayer und Porsche. Siemens Energy, Deutsche Börse und RWE geben ab. Der MDAX steigt um 1,0 Prozent auf 31.040 Punkte. Der TecDAX kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...