Der Dow Jones wühlt am Dienstag in den Charts, während die Anleger weiterhin auf Klarheit warten.Zweites Vers, gleich wie das erste: Trump sagt, die neue Zollfrist wird nicht abgesagt oder verlängert.Zusätzliche zweistellige Zollniveaus wurden von Trump angekündigt, was die Marktstimmung belastet.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hatte am Dienstag ...

