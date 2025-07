Basel - Die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft hat sich in einem spannenden EM-Vorrundenspiel gegen Dänemark mit 2:1 durchgesetzt und damit den Einzug ins Viertelfinale gesichert.



Die deutsche Mannschaft drehte das Spiel nach einem frühen Rückstand durch ein Tor von Amalie Vangsgaard in der 26. Minute. Sjoeke Nüsken glich in der 56. Minute per Foulelfmeter aus, bevor Lea Schüller in der 66. Minute den Siegtreffer erzielte.



Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und mehreren VAR-Entscheidungen. Ein Tor von Klara Bühl wurde in der 21. Minute wegen Abseits aberkannt, und ein weiterer Handelfmeter für Deutschland wurde nach VAR-Prüfung zurückgenommen. Die deutsche Mannschaft zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte weiter auf den Sieg. Die Zuschauer im Baseler St.-Jakob-Park erlebten ein packendes Spiel, das mit 34.165 Zuschauern einen neuen Rekord für ein Frauen-EM-Vorrundenspiel ohne Gastgeberbeteiligung aufstellte.



Dänemark, das bereits im ersten Gruppenspiel gegen Schweden verloren hatte, steht nun unter Druck, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Die deutsche Mannschaft hingegen kann sich nach dem zweiten Sieg im Turnierverlauf auf das Viertelfinale freuen. Bundestrainer Christian Wück hatte vor dem Spiel ein Geduldsspiel erwartet, das sich letztlich als erfolgreich für seine Mannschaft erwies.





© 2025 dts Nachrichtenagentur