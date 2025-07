NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 87,5 auf 90,0 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem bekräftigte Analyst David H Perry das Papier als "Top Pick" im Verteidigungssektor. Der Aktienkurs des Herstellers militärischer Antriebstechnik sei seit dem Rekordhoch Anfang Juni kräftig gefallen, da Anleger von kurzzyklischen Verteidigungssystemen (landgestützte Kriegsführung) in langzyklische (Luftabwehrsysteme, Elektronik ) gewechselt hätten, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe allerdings optimistisch für den gesamten Verteidigungssektor und lehne die Rotation aus Renk entschieden ab. Deutschland stehe kurz vor dem Start eines umfangreichen Programms zur Anschaffung neuer Panzerfahrzeuge. Davon werde Renk in den nächsten fünf Jahren stark profitieren./rob/ck/he



ISIN: DE000RENK730

