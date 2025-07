Die Wall Street konnte sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag kaum erholen. Der Dow Jones ging nach Aussagen von Donald Trump, die Zölle nicht weiter zu verschieben, 0,37 Prozent tiefer bei 44.241 Zähler aus dem Handel. Der S&P 500 gewann zumindest 0,03 Prozent auf 6.232 Punkte und der Nasdaq 100 legte 0,07 Prozent auf 22.702 Punkte.Trump hatte seine Zoll-Deadline am Montag zwar vom 09. Juli auf 01. August verschoben. Weitere Änderungen am Zeitplan soll es aber nicht geben. Anleger ...

