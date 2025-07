Berlin - Die Energiewirtschaft hat vor Marktverzerrungen durch den angekündigten Industriestrompreis gewarnt.



Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Die energieintensive Industrie braucht weitere Entlastungen. Dies ist insbesondere der Zuschuss zu den Netzentgelten, um diese dauerhaft zu deckeln. Weitere Maßnahmen für die Industrie wie beispielsweise ein Industriestrompreis müssen unbedingt mit der Branche diskutiert werden, damit keine Marktverzerrung oder eine Schwächung des Terminmarktes die Folge ist."



Der jüngst verabschiedete EU-Beihilferahmen CISAF mache den Weg in Deutschland grundsätzlich frei für einen Industriestrompreis, der bestimmte Bedingungen erfüllen müsse. "Wichtig bei der Umsetzung ist allerdings, dass es nicht zu erheblichen Eingriffe in den Markt kommt, da dies eine Vielzahl negativer Effekte nach sich ziehen würde", so Andreae.



Problematisch sei vor allem, wenn Unternehmen alle vorgesehenen Spielräume nutzen würden. "Dies würde eine relativ große Absicherung des Preisrisikos durch den Staat nach sich ziehen. Damit könnten die Anreize für die Betriebe sinken, sich über Termingeschäfte langfristig am Markt abzusichern, was sich wiederum negativ auf die Liquidität und damit auf die Preise für die Marktteilnehmer auswirken könnte, die nicht zum Kreis der Begünstigten zählen", so Andreae.



Zugleich bestehe die Gefahr, dass die Attraktivität langfristig geschlossener Stromlieferverträge aus Erneuerbaren Energien (Green PPA) sinke. "Bei der Entwicklung einer nationalen Lösung für einen Industriestrompreis in Deutschland muss daher neben der Industrie auch die Energiewirtschaft mit an den Tisch", forderte die BDEW-Hauptgeschäftsführerin.



Nachdem die EU-Kommission Ende Juni den EU-Beihilferahmen neu abgesteckt hatte, hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) einen Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen in Deutschland in Aussicht gestellt.





