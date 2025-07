Die Aktie von Intel hat sich am Dienstag extrem stark präsentiert. Mit einem Kurssprung von mehr als sieben Prozent ging sie als Gewinner des Tages im Nasdaq 100 aus dem Handel vor GlobalFoundries und ON Semiconductor. Laut der Zeitung "The Oregonian" sollen im Werk in Oregon bis Mitte des Monats mehr als 500 Stellen abgebaut werden.Dies ist die erste Welle von Kürzungen, die sich schließlich auf mehrere Tausend summieren wird. Der große umfassende Plan sieht vor, die globale Belegschaft um 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...