USD/CHF zieht einige Käufer in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch nahe 0,7975 an. Trump sagte, dass eine 50%ige Zoll auf Kupferimporte kommt und drohte mit Abgaben auf Pharmazeutika. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls wird später am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. Das Paar USD/CHF gewinnt während der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch ...

