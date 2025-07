Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Mittwoch in Grenzen. Die anhaltende Unsicherheit im Zoll-Streit mit den USA bindet die Aufmerksamkeit der Anleger, ohne wirkliche Ergebnisse halten sich viele aber zurück. Derweil stehen quasi keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend rückt dann das Protokoll der letzten US-Zinssitzung in den Fokus. Und Trump hat erneut den sofortigen Rücktritt von Fed-Chef Jerome Powell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...