Der DAX zeigt in dieser Woche Stärke. Gestern knüpfte er an die überzeugende Performance vom Montag an und schloss über 24.200 Punkten. Auch heute deuten sich zum Start Gewinne an, wenn auch nur leichte. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind allerdings gemischt. Im Fokus stehen Zollankündigungen ...