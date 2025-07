Zürich - Bei der Börsenbetreiberin SIX übernimmt ab 1. Oktober 2025 Christoph Müller die Leitung des Bereichs Banking Services. Er wird damit auch Mitglied der Konzernleitung. Müller tritt die Nachfolge von Dieter Goerdten an, der im Februar 2026 in den Ruhestand geht. Christoph Müller übernimmt per 1. Oktober 2025 die Position als Head Banking Services und wird Mitglied der Konzernleitung von SIX. Müller ist seit 2019 für SIX tätig und leitet als ...

