NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 290 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund des seit Jahresbeginn schwächeren US-Dollar und des leicht rückläufigen Energiemanagements in Westeuropa habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Technologiekonzern der Jahre 2025 und 2026 reduziert, schrieb Alasdair Leslie in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 19:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

