Merck steht laut einem Medienbericht kurz vor der Übernahme von Verona Pharma für rund 10 Milliarden US-Dollar. Damit will der US-Konzern sein Portfolio im Bereich der Atemwegserkrankungen stärken. Wie die Financial Times (FT) berichtet, steht Merck kurz davor, Verona Pharma für rund 10 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der Pharmakonzern will für jeden American Depositary Share von Verona 107 US-Dollar zahlen, was einem Aufschlag von 23 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Laut dem FT-Bericht befinden sich die Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und eine offizielle Bekanntgabe könnte noch am Mittwoch erfolgen, sofern keine unerwarteten Probleme …