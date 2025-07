Ihre Klimaschutzvorstellungen sind verfassungswidrig und werden Deutschland in den wirtschaftlichen Niedergang treiben. Unfassbares hat die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in den letzten Tagen verlauten lassen - insbesondere bei einer Tagung des BDI. In diesem hörenswerten Podcast kann man genau und klar analysiert nachhören, wie gefährlich die Vorstellungen von Katherina Reiche sind. Der Titel ist drastisch - und zutreffend: Wissenschaftsfeindlichkeit: Wie eine Fossil-Lobbyistin die Zukunft des Landes zertrümmert So will Frau Reiche allen Ernstes den "Business Case für Erneuerbare ...

