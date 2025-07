FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ziemlich schwache Kursentwicklung bei ASML im Vergleich zu US-amerikanischen Wettbewerbern drücke wohl erhebliche Zweifel aus, ob der Chipindustrie-Ausrüster im Jahr 2026 wachsen könne, schrieb Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er selbst ist jedoch optimistischer. Die Anleger hätten das langfristige Margenpotenzial von ASML aus den Augen verloren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

