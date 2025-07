Nürnberg (ots) -Dr. Nicole Handschuher verantwortet zum 01. August 2025 zunächst als Generalbevollmächtigte die Kredit-Marktfolge sowie das Risikomanagement der UmweltBank AG. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der UmweltBank AG beschlossen, dass Dr. Handschuher zum 01. Februar 2026 in den Vorstand der Bank aufrücken wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Dr. Handschuher wird damit auf Heike Schmitz folgen, die zum Ende ihres Vertrags planmäßig am 31. Januar 2026 aus der UmweltBank AG ausscheiden wird."Mit Frau Dr. Handschuher gewinnt die UmweltBank eine Managerin mit Vorstandserfahrung und fundierter Expertise im Bankgeschäft. Sie wird die positive Entwicklung der UmweltBank in der Marktfolge erfolgreich fortsetzen, das Risikomanagement strategisch stärken und maßgeblich zu unserem Wachstumskurs beitragen", erklärt Georg Schürmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der UmweltBank AG. Georg Schürmann hat zum 01. Juli 2025 den Vorsitz von Dr. Michael Kemmer übernommen. Dr. Michael Kemmer bleibt weiterhin als Mitglied des Gremiums tätig.Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank AG erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Dr. Nicole Handschuher unser Team verstärken wird. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Kompetenz als Finanzexpertin wird sie wertvolle Impulse für unsere gemeinsame Arbeit setzen."Dr. Nicole Handschuher ergänzt: "Die konsequent nachhaltige Ausrichtung der UmweltBank hat mich von Anfang an überzeugt. Die UmweltBank weiter voranzubringen und mitzugestalten, ist für mich eine ebenso spannende wie sinnstiftende Aufgabe."Über Dr. Nicole Handschuher:Dr. Nicole Handschuher studierte Kulturwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. 2001 begann sie ihre Laufbahn bei der Bayerischen Landesbank. Es folgten Führungspositionen bei der NORD/LB, der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg sowie der Sparkasse KölnBonn, wo sie als Vorständin für Finanzen und Risikomanagement verantwortlich war. Zuletzt war sie Geschäftsführerin der LHI Leasing GmbH in Pullach im Isartal.Über die UmweltBank:Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Pressekontakt:Dr. Florian WedlichLeiter Unternehmensentwicklung & Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1007E-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzende des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/6072818