Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 09.07.2025 Target price: 105,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat in der Mai-Ausschreibung der Bundesnetzagentur den Zuschlag für vier Windprojekte mit einer Gesamtleistung von ca. 125 MW erhalten. Dies ist ein weiterer großer Erfolg für EKT, der auf dem positiven Nachrichtenfluss in diesem Jahr nach dem Verkauf eines großen schottischen (46 MW) und eines deutschen (11 MW) Windparkprojekts im Juni aufbaut. Zusammen mit den Zuteilungen aus der Onshore-Windausschreibung vom Februar (192 MW) hat EKT bisher 317 MW im Jahr 2025 zugesprochen bekommen. Dies ist ein Rekordwert und eine sehr solide Basis für starke Erträge in 2026E & 2027E. Da sich zwei weitere Verkaufstransaktionen bereits in der Endphase befinden, erwarten wir weitere gute Nachrichten in den kommenden Wochen. Die Aktie wird zu einer attraktiven Bewertung gehandelt (Konsens-KGV 2026: 9), trotz der Pläne, das EBT 2025E auf €70 Mio. bis €90 Mio. (EBT 2024: €36 Mio.) mindestens zu verdoppeln, und der ausgezeichneten Ertragsaussichten für 2026E & 2027E. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem unveränderten Kursziel von €105. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: 128%.





Abstract:

Energiekontor (EKT) was awarded contracts for four wind projects with a total generating capacity of ca. 125 MW in the May tender issued by the German Federal Network Agency. This is another tremendous success for EKT, building upon the positive newsflow this year after the sale of a large Scottish (46 MW) and a German (11 MW) wind farm project in June. Including the allotments in the February onshore wind tender (192 MW), EKT has so far been awarded 317 MW in 2025. This is a record figure and a very sound basis for strong earnings in 2026E & 2027E. Given that two further sales transactions are already in the final stages, we expect more good news in the coming weeks. The stock is trading at an attractive valuation (2026E consensus P/E: 9x), despite plans to at least double the 2025E EBT to €70m - €90m (2024 EBT: €36m) and the excellent earnings prospects for 2026E & 2027E. An updated sum-of-the-parts valuation yields an unchanged €105 price target. We confirm our Buy recommendation. Upside: 128%.



