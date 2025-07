FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12900 auf 12700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf bereinigter Basis liefere der Börsenbetreiber ab, doch es gebe Gegenwind von Währungsseite wegen des schwachen US-Dollars, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. An seiner positiven Anlagethese ändere sich mit alldem nichts. Die Bewertung sei attraktiv./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET



ISIN: GB00B0SWJX34

