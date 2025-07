FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro vor Zahlen von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mengxian Sun stellte in dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick eine potenzielle Anhebung der Geschäftsziele in den Raum. Er sieht den Online-Broker auf dem Wege dazu angesichts dessen, was im ersten Halbjahr hinsichtlich der Profitabilität und des Nettogewinns wohl erreicht wurde. Er geht von einem soliden zweiten Quartal aus./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

© 2025 dpa-AFX-Analyser