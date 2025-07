FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fynn Scherzler wagte am Mittwoch einen Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal, von dem er sich bei dem Wirkstoffforscher noch keine schrittweise Verbesserung verspricht. Er erwartet ein Umsatzwachstum von 4 Prozent und einen bereinigten operativen Verlust (Ebitda) in Höhe von 2,8 Millionen Euro./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



