Seit gut drei Monaten klebt die Merck-Aktie nun schon an der Kursmarke von 80 US$. Kann diese Nachricht dem US-Pharmakonzern endlich einen Schubs nach oben geben und ist es jetzt an der Zeit, die Merck-Aktie zu kaufen? Eine strategisch wichtige Übernahme Das Übernahmekarussell in der Biopharma-Branche drehte sich bereits in den letzten Monaten recht schnell und nun bahnt sich ein weiterer Milliardendeal an. Der US-Pharmariese Merck hat ein Auge auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...