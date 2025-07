FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.07.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14200 (14000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 510 (470) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 195 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12700 (12900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX TO 'HOLD' - PRICE TARGET 850 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 7950 (7760) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2010 (1960) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6500 (7100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 80 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2060 (1720) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 345 (330) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS ABERDEEN GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 175 PENCE - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 170 (135) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 610 (590) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 390 (320) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS BRITISH AMERICAN TOBACCO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4800 PENCE - JEFFERIES STARTS IMPERIAL BRANDS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3600 PENCE - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 480 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES SMITH & NEPHEW ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES GENUIT GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 490 (450) PENCE - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1357 (1317) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BELLWAY TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 3150 PENCE - RBC CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 135 PENCE - RBC RAISES BERKELEY TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4900 PENCE - RBC RAISES PERSIMMON TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1375 PENCE - UBS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2200 (2350) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News