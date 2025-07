ESSEN (dpa-AFX) - RWE setzt auch über das laufende Jahrzehnt hinaus auf Markus Krebber an der Konzernspitze. Der Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden sei um weitere fünf Jahre bis Ende Juni 2031 verlängert worden, teilte der Energiekonzern am Mittwoch in Essen mit. Der 52-Jährige ist seit 2012 für RWE tätig und gehört dem Vorstand des Dax -Konzerns seit 2016 an, seit 2021 als dessen Vorsitzender./lew/jha/