Garching - Cisco, der weltweit tätige Netzwerk- und Sicherheitsanbieter, hat Gordon Thomson zum President von Cisco EMEA (Europe, Middle East and Africa) und SVP for EMEA Sales ernannt. Er startet in dieser Position am 28. Juli 2025 und wird an Oliver Tuszik, Executive Vice President of Global Sales und Chief Sales Officer, berichten. Gordon Thomson ist seit 27 Jahren bei Cisco tätig, davon 22 Jahre in verschiedenen Positionen in der EMEA-Region. ...

