Die Einzelergebnisse der Rigsave-Holding für das Geschäftsjahr 24 bieten aufgrund der fehlenden geprüften Konzernkonsolidierung nur einen begrenzten Einblick. Auf der Grundlage unserer Pro-forma-Konsolidierung erzielte die Rigsave-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 1,72 Mio. EUR (+92 % gegenüber dem Vorjahr), blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Das Betriebsergebnis war leicht positiv (42 TEUR), gestützt durch staatliche Zuschüsse. Ein Fair Value Verlust des RAAF-Fonds in Höhe von 15,2 Mio. EUR führte zu einer erheblichen Verringerung des Eigenkapitals, das nun 21,8 Mio. EUR beträgt. Die Bilanz ist zunehmend fremdfinanziert, und das finanzielle Risiko hat sich erhöht. In Anbetracht geringerer Wachstumsannahmen und eines 56%igen Rückgangs der RAAF-Aufwertung senken wir unser Kursziel auf EUR 6,20 (von EUR 9,50) und ändern das Rating auf Spec. BUY (alt: BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rigsave-spa





