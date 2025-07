Zürich - Der US-Dollar hat am Mittwoch zum Euro etwas an Boden gut gemacht. Zum Franken zeigt sich der Greenback indes kaum verändert im Vortagesvergleich. Weiterhin warten die Finanzmärkte auf Post aus Washington und welche Zölle die Briefe dann wohl bringen werden. US-Präsident Donald Trump hatte für den (heutigen) Mittwoch Informationen für weitere Länder angekündigt, nachdem am Dienstag bereits solche Briefe veröffentlicht wurden. Bisher waren ...

