Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich vorgearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.445 Punkten berechnet, 1,0 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Zwischenzeitlich wurde mit 24.480 Punkten auch ein neues Rekordhoch im Handelsverlauf aufgestellt. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, BASF und die Deutsche Bank, am Ende Porsche, FMC und die Commerzbank.



"Die Investoren kaufen weiterhin sehr selektiv deutsche Standardtitel und setzen auf eine baldige Konjunkturerholung in Deutschland", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die neuen Schulden sollen es richten und durch Konjunkturmassnahmen in Unternehmensgewinne umgewandelt werden." Dieses selektive Vorgehen führe zu einer abnehmenden Marktbreite bei den Dax 40 Unternehmen. "Das bedeutet, dass die zuletzt gesehenen Kursgewinne im Dax von nur noch wenigen Unternehmen mitgetragen wurden."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1714 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8537 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,33 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





