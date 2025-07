Ein Börsengang (Initial Public Offering, IPO) zählt zu den strategisch wichtigsten Meilensteinen für ein Unternehmen. Neben der Kapitalaufnahme steht dabei auch der Schritt in die Öffentlichkeit, die Positionierung gegenüber Investoren sowie die Schaffung von Transparenz im Vordergrund. Hier nimmt der Aktienanalyst eine zentrale Rolle im IPO-Prozess ein.Ein Gastbeitrag von Sebastian DrosteEin IPO verändert nicht nur die Kapitalstruktur des Unternehmens, sondern auch seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, den Zugang zu institutionellem Kapital und die Governance-Strukturen. Für viele Unternehmen bedeutet der Börsengang zudem einen Kulturwandel: weg vom rein unternehmerischen Denken hin zu einer investorenorientierten Unternehmensführung mit Quartalskommunikation, Disclosure-Pflichten und erhöhtem medialen Interesse. Hinzu kommt die Kommunikation mit den Aktionären und die damit verbundene Kommunikation mit den Analysten der Banken. Doch wie läuft dieser Prozess, welche Rolle spielt der Analyst des Reports und wie unterscheidet sich der Prozess beim Börsengang?Der Aktienanalyst ist Übersetzer der UnternehmensstrategieEiner der oft unterschätzten, aber entscheidenden Akteure in diesem komplexen Prozess ist der Aktienanalyst. Seine Rolle beginnt deutlich früher, als viele annehmen, und reicht weit über die Erstellung eines simplen Berichts hinaus. Der Analyst fungiert als professioneller Übersetzer der Unternehmensstrategie in die Sprache des Kapitalmarkts und hilft so, Vertrauen bei potenziellen Investoren zu schaffen. Dabei agiert er nicht im luftleeren Raum, sondern eingebettet in einen eng getakteten Zeitplan, der durch regulatorische und marktbezogene Anforderungen geprägt ist.Bereits kurz nach der Mandatierung der Konsortialbanken wird der Analyst in den IPO-Prozess eingebunden. Als Vorgabe für die Erstellung des Analysten-Reports dienen die Research Guidelines, in welchen die Ausgestaltung ...

