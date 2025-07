Analysten zeigen sich optimistisch bei Rheinmetall - mit einem möglichen Kursziel von 2.250 Euro. Rüstungswerte wie Renk und ThyssenKrupp liefern klare technische Signale. Gleichzeitig gewinnt die Deutsche Rohstoff AG durch ein strategisches Wolframprojekt in Südkorea an Bedeutung. Xetra-Gold profitiert vom Rekordpreis des Edelmetalls, und SFC Energy baut seine Präsenz in den USA aus. Der Markt schaut genau hin - Anleger sehen neue Chancen in ...

