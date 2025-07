EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

FORTEC Elektronik AG veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz 2024/2025 und passt Ergebnisprognose an - Marktumfeld bleibt herausfordernd



FORTEC Elektronik AG veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz 2024/2025 und passt Ergebnisprognose an - Marktumfeld bleibt herausfordernd Vorläufiger Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2024/2025 von 79,5 Mio. EUR

Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024/2025 angepasst: Konzern-EBIT zwischen 1,0 Mio. EUR und 2,0 Mio. EUR (bisher: 4,0 Mio. EUR bis 6,0 Mio. EUR) erwartet Nach ersten vorläufigen Zahlen wird FORTEC nach zwölf Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 die prognostizierten Erwartungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen teilweise nicht erreichen. Die FORTEC Elektronik AG sah sich im vergangenen Geschäftsjahr 2024/2025 (01.07.2024 - 30.06.2025) mit anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Neben der weiterhin schwachen Investitionsdynamik in Deutschland belastet seit einigen Wochen insbesondere die zunehmende Debatte über Handelszölle das Geschäft, vor allem in den USA. Diese Entwicklung führt zu einer weiter verstärkten und spürbaren Zurückhaltung auf Kundenseite. In der Folge wurde der Umsatz gleichwohl im Bereich des unteren Wertes der bisherigen Prognosebandbreite erreicht. Höhere Kosten, unter anderem aufgrund der volatilen Zollpolitik, und ein Rückgang des investiven, für die Gesellschaft margenstarken Projektgeschäftes belasten jedoch die Profitabilität und erschweren zudem die Vorhersehbarkeit der Ergebnisentwicklung, die sich mit einer noch nicht abgebildeten, zukünftigen Trendwende im wirtschaftlichen Umfeld auch wieder in bisherige Größenordnungen entwickeln wird. Zudem hat die Gesellschaft sowohl strukturell als auch hinsichtlich des angesprochenen Marktes reagiert, um auch eigene zusätzliche Impulse zu setzen. Der Vorstand der FORTEC Elektronik AG hat daher beschlossen, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 aktuell entsprechend anzupassen. Er rechnet auf Grundlage der geschilderten Rahmendaten nun mit einem Konzern-EBIT zwischen 1,0 Mio. EUR und 2,0 Mio. EUR (bisher: 4,0 Mio. EUR bis 6,0 Mio. EUR). Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Die aktuelle wirtschaftliche Gesamtsituation stellt uns, wie auch viele Unternehmen unserer Branche, vor spürbare Herausforderungen. Insbesondere die anhaltende Unsicherheit rund um Handelszölle und die verhaltene Investitionsbereitschaft unserer Kunden wirkten sich unmittelbar auf unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen aus. Zwar haben wir frühzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet, doch zeigen diese im aktuellen Marktumfeld nur begrenzte Wirkung. Wir müssen das Geschäftsjahr 2024/2025 schmerzlich abschließen und unseren Blick nach vorne richten. Sobald sich das Marktumfeld stabilisiert hat, sind wir gut aufgestellt, um an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen." Die vorläufigen Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025 werden voraussichtlich Ende August 2025 veröffentlicht. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.



