Berlin - Vor allem ein spürbarer Anstieg des Rohölpreises während der vergangenen Woche hat im selben Zeitraum die Preise an den Zapfsäulen nach oben getrieben. Das teilte der ADAC am Mittwoch mit.



Demnach kostete ein Liter Super E10 am Vortag im Schnitt 1,687 Euro und damit 0,7 Cent mehr als vor einer Woche. Der Dieselpreis hat währenddessen um 1,9 Cent zugelegt und liegt jetzt bei 1,628 Euro. Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell rund 70 US-Dollar je Barrel, das sind etwa drei US-Dollar mehr als vor einer Woche. Der Euro notiert gegenüber dem US-Dollar mit 1,17 etwas schwächer als zuletzt.



Insgesamt ist aus Sicht des ADAC der Preis für Benzin damit auf einem akzeptablen Niveau, nicht jedoch der Dieselpreis. Allein schon der sehr geringe Abstand zwischen den beiden Kraftstoffsorten von lediglich 5,9 Cent zeige, dass Diesel angesichts der wieder nachlassenden geopolitischen Spannungen derzeit deutlich überteuert sei, so der Automobilklub. Die Mineralölsteuer auf Diesel fällt rund 20 Cent je Liter niedriger aus. Der Preis von Diesel war aber gerade in den letzten Wochen deutlich stärker gestiegen als der Benzinpreis, entsprechend sollte es laut ADAC noch Luft für Preissenkungen geben.





