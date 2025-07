VANCOUVER, BC, 9. Juli 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das "Unternehmen" oder "Nicola") (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich bekannt zu geben, dass es bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mühle Merritt, die etwa 15 km von Merritt, British Columbia, entfernt ist, mit der Produktion von Gold- und Silberkonzentrat begonnen hat. In einer Pressemitteilung vom 18. Juli 2024 gab Nicola die Verarbeitung einer Großprobe von Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) ("Talisker") bekannt. Die aktuelle Pressemitteilung markiert den Übergang zu einem langfristigen Produktionsplan.

Nach umfangreichen Aufrüstungen - einschließlich Automatisierung, Gravitationsabscheidung und Wasserrückführungssysteme, die das Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz unterstreichen - befindet sich Nicola in einer günstigen Position, um sich zu einem führenden Verarbeitungszentrum für hochgradiges Gold und Silber in British Columbia zu entwickeln. Abgesehen von Talisker ist Nicola auch eine Partnerschaft mit Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) (OTCQB: BLAGF) (FWB: 7BL) eingegangen und bereitet sich auf den Beginn der Produktion von Großproben beim Goldprojekt Dominion Creek vor, an dem Nicola eine wirtschaftliche Beteiligung von 75 % besitzt.

Erhalt von Erz von Talisker über Stromsten Enterprises

Am 7. Juli 2025 gab Talisker bekannt, dass etwa 3.100 Tonnen hochgradiges Golderz vom Projekt Mustang zur Verarbeitung an die Mühle Merritt (auch bekannt als Mühle Craigmont) von Nicola geliefert werden sollen.

Talisker erschließt zurzeit aktiv die Sohlen 1060, 1075, 1105 und 1120. Die Erschließung des Erzgangs BK auf der Sohle 1075 sowie der Erzgänge BK und BK9870 auf der Sohle 1105 ist im Gange.

Talisker hat außerdem mit Langlochbohrungen begonnen, um den Abbau und die Förderung des ersten Stollens vorzubereiten, wobei die Förderung noch in dieser Woche beginnen soll.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., sagte: "Wir freuen uns, zusammen mit Talisker mit der langfristigen Produktion begonnen zu haben, und schätzen die bis dato verzeichneten bedeutsamen Erfolge. Die Sicherung von Abbaugenehmigungen, die Kapitalbeschaffung und die Umsetzung eines Abbauplans erfordern leidenschaftliches Engagement. Die Fähigkeit von Nicola, mehrere Abkommen zu unterzeichnen, unterstreicht die strategische Bedeutung unserer M-68-Abbaugenehmigung sowie das verstärkte Engagement von British Columbia hinsichtlich der Förderung gut geführter Bergbauprojekte."

Qualifizierter Sachverständiger

Cameron Lilly, P. Eng., Mill Manager des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupfer-Konzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

"Peter Espig"

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

URL: www.nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80278Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80278&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65405R2037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19602144-nicola-mining-beginnt-langfristiger-gold-silberproduktion