Mit über vier Prozent Kursplus führt Aurubis den MDAX am Mittwoch nachmittag an. Die Aktie des Spezialisten für Metallverarbeitung profitiert von neuen Rekorden beim US-Kupferpreis - der Titel nimmt Kurs auf das 52-Wochen-Hoch bei über 95 Euro von Ende März. Die Preise für das Buntmetall sprangen in New York zwischenzeitlich zweistellig nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump Importzölle von 50?Prozent auf Kupfer angekündigt hatte. Ab wann die Zölle in Kraft treten sollen, blieb vorerst offen. ...

