Mit mehr als zwei Prozent Plus führt Boeing den Dow Jones am Mittwoch an. Der US-Flugzeugbauer setzt seine Erholung der vergangenen Monate damit fort. Die guten Auslieferungszahlen für Juni vom Dienstag kommen bei den Anlegern nach wie vor gut an. Auch die Analysten sind positiv gestimmt.60 ausgelieferte Maschinen im Juni seien ein starkes Zeichen nach 45 im Vormonat, zeigte sich Gavin Parsons von der UBS positiv gestimmt. Der Auftragsbestand sei nun auf 6.590 Maschinen gewachsen. Sein Kursziel ...

