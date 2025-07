NEW YORK (dpa-AFX) - Die Boeing -Aktie hat am Mittwoch ihre Rally wieder aufgenommen und sich an die Spitze im Leitindex Dow Jones Industrial gesetzt. Sie legte im späteren Geschäft um 5,1 Prozent auf 229,79 US-Dollar zu und erreichten damit den höchsten Stand seit Mitte Januar 2024. Womöglich könnte sich auch bald die Kurslücke wieder schließen, die am 5. Januar des vergangenen Jahres gerissen wurde. Damals war es fast zu einer Katastrophe gekommen, als bei einem Jet des Typs 737 Max während eines Fluges ein Kabinenteil herausbrach.

Für die Boeing-Aktie war es seither überwiegend abwärts gegangen, wobei das Tief wenige Tage nach dem von US-Präsident Trump ausgerufenen "Liberation Day" im April erreicht wurde, als der Zollstreit der USA mit China eskalierte. Rund 50 Prozent hatte die Aktie bis dahin eingebüßt. Inzwischen steht im bisherigen Jahresverlauf wieder ein Plus von rund 30 Prozent zu Buche. Seit dem Tief im April sind es sogar fast 80 Prozent.

Tags zuvor hatte der Flugzeugbauer Auslieferungszahlen für den Monat Juni vorgelegt, die von Analysten gut aufgenommen wurden. Sheila Kahyaoglu von Jefferies hob nach den deutlich höher als von ihr erwartet ausgefallenen Auslieferungen ihre Schätzungen kräftig an. Ken Herbert von RBC hatte bereits am Dienstag geschrieben, dass die Auslieferungen das Vertrauen in Boeing steigern dürften. Weitere Analysten hoben nach den Zahlen ihre Kursziele an./ck/he