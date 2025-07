Mladá Boleslav, Tschechien (ots) -› Der 200. Škoda Fabia RS Rally2 wurde Adam Brezík vom tschechischen Händlerteam Samohýl Škoda Team übergeben, das in der tschechischen Rallye-Meisterschaft startet› Ein Jahrzehnt Rally2-Programm - über 26.800 Starts, mehr als 7.500 Podiumsplätze, acht WRC2-Weltmeistertitel› Neues 'Packet 25'-Leistungsupgrade und ungebrochene KundennachfrageŠkoda Motorsport erreicht mit dem Verkauf seines 200. Škoda Fabia RS Rally2 einen wichtigen Meilenstein. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer kleinen Zeremonie am Hauptsitz des Teams in Mladá Boleslav offiziell an den tschechischen Fahrer Adam Brezík übergeben. Nach seinem jüngsten Sieg bei der Agrotec Petronas Rallye Hustopece im Juni wird Adam Brezík das Fahrzeug mit der Nummer 200 an diesem Wochenende bei der Bohemia Rallye erstmals einsetzen.Lukáš Paták, Leiter Škoda Motorsport-Kundenprogramm, sagt: "Wir freuen uns sehr über die anhaltende Nachfrage nach unseren Fahrzeugen. Das Erreichen von 200 Fahrzeugen ist ein großer Erfolg. Es ist etwas ganz Besonderes, dieses Jubiläumsfahrzeug an eines unserer tschechischen Händlerteams, das Samohýl Škoda Team, und den Fahrer Adam Brezík zu übergeben. Er wird es bei unserer Heimveranstaltung, der Bohemia Rallye hier in Mladá Boleslav, erstmals im Wettbewerb einsetzen."Adam Brezík, derzeit Fünfter in der tschechischen Rallye-Meisterschaft und jüngster Sieger der Agrotec Petronas Rallye Hustopece, erklärt: "Wir wissen, dass die Bohemia Rallye die Heimrallye von Škoda Motorsport ist, und wir wollen die Marke stark vertreten, indem wir unsere bisherigen Ergebnisse verbessern."Der Fabia RS Rally2 stellt das jüngste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Škoda Motorsport dar, das 2015 mit dem Fabia Rally2 auf Basis des Fabia der dritten Generation begann. In den vergangenen zehn Jahren wurden drei Rally2-Varianten entwickelt: der ursprüngliche Fabia Rally2, der 2019 vorgestellte Fabia Rally2 evo und der aktuelle Fabia RS Rally2, der 2022 eingeführt wurde.In diesem Zeitraum haben Fabia Rally2-Fahrzeuge an mehr als 26.800 Rennveranstaltungen weltweit teilgenommen, mehr als 7.500 Podiumsplatzierungen erzielt und acht Weltmeistertitel in der WRC2-Kategorie errungen. Esapekka Lappi holte sich 2016 mit dem Fabia Rally2 den FIA WRC2-Fahrertitel, gefolgt von Pontus Tidemand und Jan Kopecký in den beiden folgenden Jahren. Mit dem am 1. April 2019 homologierten Fabia Rally2 evo gewann der spätere Weltmeister Kalle Rovanperä den FIA WRC2 Pro-Titel, während sich Pierre-Louis Loubet im selben Jahr den FIA WRC2-Fahrertitel sicherte. Im Jahr 2021 gewann Andreas Mikkelsen sowohl die FIA Rallye-Europameisterschaft als auch die WRC2-Kategorie in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, gefolgt vom WRC2-Meisterschaftsgewinn von Emil Lindholm 2022. In der ersten WRC-Saison für den Fabia RS Rally2 im Jahr 2023 holte sich Andreas Mikkelsen den WRC2-Fahrertitel zurück.Um seinen Wettbewerbsvorsprung zu halten, hat Škoda Motorsport im Frühjahr 2025 das 'Packet 25' mit umfassenden Leistungssteigerungen und Komfortverbesserungen eingeführt. Neben mehr Komfort und Haltbarkeit gehören zu den bemerkenswertesten Änderungen ein optimierter Abgaskrümmer, der den Energiebedarf für den Gasaustausch im Zylinder um 27 Prozent reduziert. Zusätzliche Modifikationen an der Abgasanlage reduzieren das Gesamtgewicht und sorgen in Verbindung mit einer aktualisierten Motorsteuerungssoftware für eine deutlich höhere Leistungsübertragung an die Räder und einen ausgeprägteren Motorklang.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6073407