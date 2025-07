The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.07.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2025

ISIN Name

BE0974323553 SMARTPHOTO GROUP

NO0011037483 VOW GREEN METALS NK-,0065

SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR.





