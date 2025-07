The following instruments on XETRA do have their first trading 10.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.07.2025Aktien1 SE0025471501 Hitech & Development Wireless Sweden Holding ABAnleihen1 EU000A4ED0K0 Europäische Union2 HRRHMFO357A2 Kroatien, Republik3 USU02400AC01 AMC Networks Inc.4 US02665WGF23 American Honda Finance Corp.5 AU3CB0322675 Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.6 AU3CB0264521 Barclays PLC7 US11135FCK57 Broadcom Inc.8 USP2121VAV64 Carnival Corp.9 XS2483844176 International Bank for Reconstruction and Development10 AU3CB0268357 Qantas Airways Ltd.11 US11135FCL31 Broadcom Inc.12 XS3104529048 Prosus N.V.13 US02665WGD74 American Honda Finance Corp.14 DE000CZ45Z05 Commerzbank AG15 DE000CZ45Z21 Commerzbank AG16 XS3028134933 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.17 DE000HEL0JS5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0JG0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0JC9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0H92 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale