NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos von 27,50 auf 44,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die im März vor allem wegen einer erfreulichen Entwicklung des AdTech-Segments angehobenen Jahresziele des Internetdienst-Anbieters. Seit Trumps "Liberation Day" im April hätten die europäischen Cloud-Infrastrukturanbieter eine Neubewertung erfahren, da davon ausgegangen werde, dass diese von einer steigenden Nachfrage profitieren könnten. Ogg wittert daher auch für das aktuell umsatzmäßig noch geringe Cloud-Infrastrukturgeschäft von Ionos Wachstumschancen./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 12:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 18:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E00M1

© 2025 dpa-AFX-Analyser