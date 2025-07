Fresh Del Monte Produce Inc. stellt klar, dass das Unternehmen nicht mit Del Monte Foods Inc. verbunden ist. Als vollständig unabhängiges Unternehmen ist Fresh Del Monte von den jüngsten rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Del Monte Foods Inc. nicht betroffen, erklärte Fresh Del Monte in einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme,...

