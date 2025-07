Es ist geschafft: Nvidia kann als erstes Unternehmen der Welt einen Börsenwert von vier Billionen US-Dollar vorweisen. Die Aktie setzte ihren Höhenflug am Mittwoch fort - getrieben vom anhaltenden Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Im frühen Handel an der New Yorker Börse legte das Papier um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 Dollar zu.Am Ende rutschte die Marktkapitalisierung wieder leicht unter die Vier-Billionen-Dollar-Grenze. Mit diesem Rekordwert unterstreicht Nvidia seinen Status ...

